Украина поднялась на 13 ступенек в рейтинге готовности к внедрению электронного правительства
14 июля, 2020, 11:09
Украина в 2020 году заняла 69-е место в рейтинге наиболее готовых к внедрению электронного правительства стран, что на 13 позиций выше, чем в прошлом рейтинге 2018 года
Об этом говорится в исследовании ООН 2020 года, обнародованном на сайте организации.
Согласно рейтингу ООН, в 2020 году Украина заняла 69-е место в рейтинге наиболее готовых к внедрению электронного правительства стран, что на 13 позиций выше, чем в предыдущем рейтинге 2018 года.
Отмечается, что лидерские позиции в рейтинге занимают Дания, Южная Корея, Эстония, Финляндия и Австралия.
По информации ООН, организация исследовала внедрение электронного правительства в 193 странах мира.
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