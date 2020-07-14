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Espreso.tvОбществоТрамп о коронавирусе в России: Они бы удивились, если бы тестировали так же интенсивно, как в США

Трамп о коронавирусе в России: Они бы удивились, если бы тестировали так же интенсивно, как в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ряде стран, в частности в России, получили бы менее оптимистичную картину распространения COVID-19, если бы тестировали так же интенсивно, как в США

Об этом он сказал в ходе круглого стола в Белом доме, сообщает Интерфакс-Украина .

"Если бы, скажем, в Китае, России, Индии, других крупных странах, тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные", - отметил Трамп.

По его словам, в США "самая лучшая и самая интенсивная система тестирования" на коронавирус. Именно это объясняет высокое количество заражений, о которых ежедневно сообщается в стране.

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Трамп добавил, что сейчас в США смертность от коронавируса одна из самых низких в мире.

В США обнаружили почти 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, около 135 тысяч пациентов умерли. США занимает первое место в мире и по числу инфицированных, и по смертности.

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