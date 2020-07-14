США предоставят Украине еще почти $1,8 млн для борьбы с COVID-19

14 июля, 2020, 14:24

США предоставят Украине новую порцию финансирования почти на $1,8 млн, которая будет направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции на востоке Украины для предотвращения распространения COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Facebook.

Согласно сообщению, в начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с $15,5 млн до почти $17,3 млн.

"Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с помощью этого финансирования Международная организация по миграции поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения гигиены и тому подобное.

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