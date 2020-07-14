 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаСША предоставят Украине еще почти $1,8 млн для борьбы с COVID-19

США предоставят Украине еще почти $1,8 млн для борьбы с COVID-19

США предоставят Украине новую порцию финансирования почти на $1,8 млн, которая будет направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции на востоке Украины для предотвращения распространения COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Facebook.

Согласно сообщению, в начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с $15,5 млн до почти $17,3 млн.

"Эта новая порция финансирования почти на 1,8 миллиона долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженного конфликтом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с помощью этого финансирования Международная организация по миграции поможет предотвратить распространение COVID-19 путем предоставления гуманитарной помощи, поддержки мест для прохождения изоляции и центров лечения, программ здравоохранения гигиены и тому подобное.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать