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Espreso.tvСпортСпарринг-партнер рассказал, как Ломаченко плакал после поражения

Спарринг-партнер рассказал, как Ломаченко плакал после поражения


фото: Getty Images
Ирландский боксер Эрик Донован вспомнил, как украинец Василий Ломаченко плакал после единственного в любительской карьере поражения от россиянина Альберта Селимова

Об этом сообщает Second Out.

По словам Донована, который спарринговал с Ломаченко в 2010 году, он был поражен тем, как украинский боксер воспринял поражение от Селимова в финале чемпионата мира-2007.

"Я был на чемпионате мира в Чикаго и видел, как Ломаченко проиграл Селимову в финале. Это был первый раз, когда он проиграл в любительском бою. Он сидел в ринге, они протестовали. Он плакал, не уходил. Многие люди смеялись над ним, шутили над ним. Я тогда смотрел на молодого парня и думал, что у него разбито сердце от поражения. Я тогда не понял, насколько это было для него большая трагедия. Он был настоящим чемпионом, прирожденным воином. Это был единственный проигранный бой, что было очень необычно", - рассказал Донован.

Также он заверил, что его спарринг с Ломаченко был очень конкурентным.

"Это был очень конкурентный спарринг. Он не был взрывным или нокаутирующим, но вышел активным и стимулирующим мозг, ведь я находился в ринге с тем, кто невероятно боксирует, с потрясающими рефлексами и умом", - вспомнил ирландец.

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