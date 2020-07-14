С цимбалами и трембитами. Верховинцы под стенами парламента протестуют против ликвидации района

14 июля, 2020, 13:30

Депутаты Верховинского районного совета совместно с общественностью собрались на выездную сессию возле Верховной Рады Украины. Таким поступком они намерены привлечь внимание к намерению присоединить их территорию к Косовскому району

Информация о заседании размещена на Facebook Верховинского райсовета.

"14 июля 2020 в 10.00 в Киеве на площади возле Верховной Рады Украины Верховинский районный совет совместно с общественностью проведет выездную сессию, на которой будет рассмотрен вопрос о сохранении Верховинского района как отдельной административно-территориальной единицы", - говорится в сообщении.

На свою сессию они пригласили президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, всех народных депутатов Украины, жителей города Киева и Украины.

"В законодательстве о новом административном устройстве предусмотрено, что расстояние от населенных пунктов до центра общины должно составлять не более 60 километров, а подъезд - до 60 минут. В случае ликвидации района и объединения с косовским расстояние для многих жителей Верховинщины составит и 100 километров, а дорога в Косово будет длиться и до пяти часов. У нас дисперсная (разбросана) форма поселения. Мы за реформы, но реформы для людей! Мы выжили во время различных оккупаций, не дайте уничтожить нас сейчас ", - написал на своей странице в Facebook глава Верховинского райсовета Иван Шкиндюк.

Чтобы привлечь внимание к акции протеста, участники выездной сессии оделись в гуцульские костюмы, также здесь будут играть музыканты и трембиты.