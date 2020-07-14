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Espreso.tvСпортРоссийский чемпион UFC назвал Ломаченко лучшим боксером мира

Российский чемпион UFC назвал Ломаченко лучшим боксером мира


фото: Getty Images
Российский чемпион UFC в суперлегком весе Петр Ян считает Василия Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории

Об этом он сообщил на youtube-канале "Ушатайка".

Также россиянин следит за Александром Усиком.

"Слежу за ли я за боксом? В последнее время долгое время никаких боксерских поединков нет. А так - смотрю, конечно. Слежу за Геннадием Головкиным, Канело Альваресом, Василием Ломаченко, Александром Усиком, за многими российскими боксерами. Кто лучший независимо от весовой категории? Ломаченко" - сказал Петр Ян.

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