Российский чемпион UFC назвал Ломаченко лучшим боксером мира

14 июля, 2020, 20:45

Российский чемпион UFC в суперлегком весе Петр Ян считает Василия Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории

Об этом он сообщил на youtube-канале "Ушатайка".

Также россиянин следит за Александром Усиком.

"Слежу за ли я за боксом? В последнее время долгое время никаких боксерских поединков нет. А так - смотрю, конечно. Слежу за Геннадием Головкиным, Канело Альваресом, Василием Ломаченко, Александром Усиком, за многими российскими боксерами. Кто лучший независимо от весовой категории? Ломаченко" - сказал Петр Ян.

Напомним, 9 июля бой Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира перенесен с 19 сентября на 3 октября .

12 июля лучший теннисист Украины Сергей Стаховский посоветовал боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко больше читать , чтобы адекватно мыслить.