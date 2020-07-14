Российский чемпион UFC назвал Ломаченко лучшим боксером мира
14 июля, 2020, 20:45
Российский чемпион UFC в суперлегком весе Петр Ян считает Василия Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории
Об этом он сообщил на youtube-канале "Ушатайка".
Также россиянин следит за Александром Усиком.
"Слежу за ли я за боксом? В последнее время долгое время никаких боксерских поединков нет. А так - смотрю, конечно. Слежу за Геннадием Головкиным, Канело Альваресом, Василием Ломаченко, Александром Усиком, за многими российскими боксерами. Кто лучший независимо от весовой категории? Ломаченко" - сказал Петр Ян.
- Напомним, 9 июля бой Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира перенесен с 19 сентября на 3 октября .
- 12 июля лучший теннисист Украины Сергей Стаховский посоветовал боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко больше читать , чтобы адекватно мыслить.
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