Рада выделила 2,3 млрд грн на погашение долгов "Южмаша"

14 июля, 2020, 14:03

Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №3697 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о дополнительных мерах по финансовому оздоровлению "Производственного объединения Южный машиностроительный завод им. Макарова"

Об этом сообщает ЕспресоTV.

Проект закона поддержали 324 народных депутата.

Закон предусматривает дополнительно выделить из государственного бюджета 2,32 млрд грн Государственному космическому агентству на пополнение уставного капитала "Южмаша" для погашения задолженности по выплате зарплат, единого социального взноса, отдельных налогов перед государством, а также погашения задолженности перед государством по кредиту, привлеченному в 2004 в компании Colvis Finance Limited (Великобритания) под государственную гарантию.

При этом для предприятия установлена рассрочка на 10 лет по погашению задолженности перед государством с началом выплат по 2025 года.

Законопроект также предлагает списать долг "Южмаша" по отчислению части чистой прибыли (дохода) в госбюджет за 2019, а также штрафные санкции и пеню за просрочку погашения перед государством долга перед британской Сolvis Finance Limited.

В частности, на погашение британского кредита предлагается выделить 1,98 млн грн, на погашение долга по выплате зарплат - 210 млн грн, долга по ЕСВ - 90 млн грн, долга по выплате в госбюджет части чистой прибыли за 2019 - 35,65 млн грн, авансовых платежей в бюджет - 6,41 млн грн.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, задолженность по заработной плате на предприятии превысила шесть месяцев и составляет 157 млн грн, а с учетом платежей в бюджет и социальные фонды - 244,6 млн грн. Кроме того, по решению суда с "Южмаша" был взыскан налоговый долг по ЕСВ в сумме 90 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3207988