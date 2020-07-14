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Espreso.tvСпорт"Реал" одержал 9-ю подряд победу и оказался в шаге от чемпионства в Испании

"Реал" одержал 9-ю подряд победу и оказался в шаге от чемпионства в Испании


фото: Reuters
В 36-м туре чемпионата Испании "Реал" победил "Гранаду" и оказался на расстоянии в 2 очка от завоевания золотых медалей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Реал" открыл счет в Гранаде на 10-й минуте усилиями Ферлана Мэнди, которому ассистировал Каземиро. Вскоре преимущество мадридцев увеличил Карим Бензема с передачи Луки Модрича. В начале второго тайма "Гранада" сократила разрыв в счете - забил Дарвин Мачис.

"Реал" победил "Гранаду" 2:1 и получил девятую подряд победу в чемпионате Испании.

"Гранада" имеет 50 пунктов и занимает десятое место. "Реал" лидирует с 83 очками и опережает "Барселону" на 4 балла.

Таким образом, "Реалу" нужно набрать 2 очка в двух последних турах, чтобы гарантировать себе чемпионство. Мадридцы при равенстве очков будут выше каталонцев за счет личных встреч (2: 0, 0: 0). Команда Зинедина Зидана на финише чемпионата встретится с "Вильярреалом" и "Леганесом".

Также "Реал" станет чемпионом, если "Барселона" потеряет очки в одном из оставшихся матчей с "Осасуной" и "Алавесом".

Чемпионат Испании

36 тур

13 июля

"Гранада" - "Реал" 1: 2

Голы: Мачис, 50 - Менди, 10, Бензема, 16

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