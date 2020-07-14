"Прохождение Ляшко в Раду может привести к обвалу рейтингов Зеленского", - эксперт
По ее словам, "монобольшинство атрофировало свой политический мозг, превратило парламент в грязь ручном управлении с Банковой", пишет gazeta.ua .
Эксперт считает, что Верховная Рада имеет запрос на громкого оппозиционного игрока, которым может стать Ляшко. При победной избирательной кампании.
Лидер радикалов своими выступлениями и неугомонным характером еще в прошлом созыве доказал свою жесткую оппозиционность президенту, считает Яхно. И уже в этой Раде сможет играть в противовес "слугам", демонстрируя активность и классический парламентаризм, к которому зеленая молодежь точно не привыкла.
"Наличие Ляшко в Раде, с одной стороны, привлечет внимание общества к событиям, которые в ней происходят. С другой, создаст альтернативный сценарий тому, который предлагали "слуги". Есть большая вероятность того, что альтернативный может понравиться больше", - резюмировала Яхно.
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