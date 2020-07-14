"Не прячьтесь за ворота": в Золочеве собралось вече против самовольного строительства московской церкви

14 июля, 2020, 21:54

Во вторник, 14 июля, во Львовской области возле самовольного строительства церкви УПЦ (МП) в Золочеве на ул. Труша, 9 собрались десятки людей и требуют, чтобы люди из-за ворот вышли к обществу

Об этом сообщает журналистка "Эспрессо-Запад".

Люди протестуют против самовольного строительства церкви УПЦ (МП). Основные требования людей - убрать забор, который нарушает градостроительный план города и не соответствует требованиям, утвержденным в строительном плане. Кроме того, люди протестуют против московской церкви, не зарегистрированной на Золочевщине. Власти города отмечают, что будут действовать законно.

Накануне Золочевский городской совет обязал владелицу здания демонтировать незаконный забор, поскольку он был установлен с нарушением государственных строительных норм. В частности, ограждение построили за пределами, которые установлены по строительному паспорту.

"Мы будем действовать по закону. Сегодня вышли сотни людей, которые не согласны с действиями наших соседей. Мы нашли грубые нарушения градостроительного плана. Ранее мы уже имели случай, когда в городе молотками разбивали незаконные заборы. Мы настроены решительно и будем стоять до победы ", - отмечает мэр Золочева Игорь Гриньков.

На вече собрались не только жители Золочева, но и жители близлежащих сел. Они призывали людей, которые прячутся за оградой, выйти к обществу. В конце концов, под крики "позор" и под давлением людей ворота все-таки открыли. На территории был священник, который подтвердил, что представляет Московский патриархат. Он оказался человеком хозяйки дома. Священник не отрицал, что люди здесь молятся. Вопросы общины об армии, о Крыме и Восток мужчина называл провокационными.

Общество сдаваться не собирается. По словам городского головы, кроме незаконного забора, нашли еще больше нарушений. Поэтому намерены судиться. Будут использовать все возможные законные способы, но не допустят распространения московской церкви в городе.

Напомним, на предыдущей неделе в Золочеве в одном из частных домов обнаружили попытки незаконного строительства храма Московского патриархата. На территорию, зарегистрированную как частный дом с приусадебным участком, завезли фургончик, где начали собираться неизвестные люди и проводить богослужения. Депутаты и община организовали круглосуточные дежурства и обнаружили, как ночью группа людей с детьми зашла на территорию и вышла в половине восьмого утра. Хозяйка дома на контакт не идет и не объясняет своих действий. Общество с сооружением московской церкви не соглашается, поскольку такой религиозной общины на Золочевщине еще не было.

Ранее сообщалось, что жители Золочева соберут вече, чтобы помешать сооружению храма УПЦ (МП).

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