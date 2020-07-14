"Гент" отказался отпустить футболиста сборной Украины в топ-чемпионат

14 июля, 2020, 10:10

Бельгийский "Гент" не намерен летом продавать форварда сборной Украины Романа Яремчука

Об этом сообщает hln.be.

Технический директор клуба Мишель Луважи заявил, что "Гент" не намерен продавать Романа Яремчука и других лидеров команды в нынешнее межсезонье.

По его словам, клуб находится в стабильном финансовом положении и не требует продажи ключевых футболистов.

Ранее сообщалось, что форвардом сборной Украины интересуются итальянские, испанские и английские клубы.

Роман Яремчук в прошлом сезоне забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах за "Гент".

Напомним, 5 февраля сообщалось, что Роман Яремчук отказался от предложений клубов из Англии, Испании и Италии ради участия в Евро-2020.

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