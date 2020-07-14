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Espreso.tvСпорт"Гент" отказался отпустить футболиста сборной Украины в топ-чемпионат

"Гент" отказался отпустить футболиста сборной Украины в топ-чемпионат


фото: kaagent.be
Бельгийский "Гент" не намерен летом продавать форварда сборной Украины Романа Яремчука

Об этом сообщает hln.be.

Технический директор клуба Мишель Луважи заявил, что "Гент" не намерен продавать Романа Яремчука и других лидеров команды в нынешнее межсезонье.

По его словам, клуб находится в стабильном финансовом положении и не требует продажи ключевых футболистов.

Ранее сообщалось, что форвардом сборной Украины интересуются итальянские, испанские и английские клубы.

Роман Яремчук в прошлом сезоне забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в 30 матчах за "Гент".

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