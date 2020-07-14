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Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" - первая, "Слуга народа" - вторая, УДАР третий - Центр Разумкова обнародовал рейтинги на выборах в Киевсовет

"Европейская Солидарность" - первая, "Слуга народа" - вторая, УДАР третий - Центр Разумкова обнародовал рейтинги на выборах в Киевсовет

Если бы выборы в Киевсовет проходили в конце июня, то среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, первое место получила бы партия "Европейская Солидарность". За партию Порошенко готовы отдать голоса 20,4% киевлян

Таковы данные опроса Центра Разумкова.

Партия "Слуга народа" получила бы 19,3% голосов.

В общем голоса на выборах в Киевсовет по данным Центра Разумкова распределились следующим образом:

20,4% - Европейская Солидарность

19,3% - Слуга народа

11,5% - УДАР

10,6% - Оппозиционная платформа - За жизнь

7,5% - Батькивщина

6,2% - Партия "Победа Пальчевского"

5,1% - Сила и честь

2,5% - Партия Шария

2,2% - Украинская стратегия Гройсмана

2,2% - Гражданская позиция

Исследование проведено с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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