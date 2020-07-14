"Европейская Солидарность" - первая, "Слуга народа" - вторая, УДАР третий - Центр Разумкова обнародовал рейтинги на выборах в Киевсовет

14 июля, 2020, 18:40

Если бы выборы в Киевсовет проходили в конце июня, то среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, первое место получила бы партия "Европейская Солидарность". За партию Порошенко готовы отдать голоса 20,4% киевлян