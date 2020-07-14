"Европейская Солидарность" - первая, "Слуга народа" - вторая, УДАР третий - Центр Разумкова обнародовал рейтинги на выборах в Киевсовет
Таковы данные опроса Центра Разумкова.
Партия "Слуга народа" получила бы 19,3% голосов.
В общем голоса на выборах в Киевсовет по данным Центра Разумкова распределились следующим образом:
20,4% - Европейская Солидарность
19,3% - Слуга народа
11,5% - УДАР
10,6% - Оппозиционная платформа - За жизнь
7,5% - Батькивщина
6,2% - Партия "Победа Пальчевского"
5,1% - Сила и честь
2,5% - Партия Шария
2,2% - Украинская стратегия Гройсмана
2,2% - Гражданская позиция
Исследование проведено с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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