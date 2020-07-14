"Доступные кредиты 5-7-9%": бизнес получил почти 1,5 млрд грн с начала действия программы

14 июля, 2020, 12:19

За пять месяцев существования программы "Доступные кредиты 5-7-9%" ею смогли воспользоваться более тысячи предпринимателей, которые привлекли финансирование на сумму более 1,5 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"От старта Программы "Доступные кредиты 5-7-9%" прошло 5 месяцев. Кредиты на условиях Программы уже получили 1140 предпринимателей на общую сумму 1,451 миллиарда гривень. Из них - 106 сделок на сумму в 360,136 млн гривень было подписано за неделю" , - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в целом программа на 66% обеспечила рост общего кредитного портфеля банковской системы в национальной валюте во время действия жесткого карантина в феврале-мае этого года.

Отмечается, что каждый шестой, кто отвечает базовым критериям программы и обратился в банк с полным пакетом документов, получает кредит. При этом отказ получили около 34,5% заявителей. По информации ведомства, самая частая причина отказа - деловая репутация заемщика: отрицательная кредитная история, плохое финансовое состояние, уголовные дела и тому подобное.

В пресс-службе добавили, что около 3100 заявок в настоящее время находятся на разных стадиях рассмотрения в банках.

В ведомстве также напомнили, что за пять месяцев существования программы правительство трижды вносил в нее изменения. Перед каждой сменой программы правительство обрабатывал предложения банков, представителей ассоциаций и предпринимателей.

По словам министра финансов Сергея Марченко, учитывая вызовы, которые стоят перед украинским бизнесом в условиях карантина, правительство решило временно переориентировать программу для большего удобства предпринимателей.

"Мы существенно смягчили условия участия в программе и ввели новые антикризисные продукты, такие как рефинансирование ранее полученных кредитов и выдаче новых кредитов на пополнение оборотных средств на очень привлекательных условиях", - цитирует пресс служба слова Марченко.

Впрочем, отметили в пресс служба, спрос предпринимателей на инвестиционные кредиты, с которых программа начиналась, сохраняется. Портфель таких кредитов достиг уже 586,7 млн грн.

Кроме того, заработал инструмент кредитов на пополнение оборотного капитала. Так, уже есть первые выданные кредиты на общую сумму 8,6 млн грн.

По информации Минфина, больше активизировались сделки в части рефинансирования ранее предоставленных кредитов.

"Портфель рефинансированных кредитов меньше чем за месяц достиг 856 300 000. Грн. И продолжает увеличиваться. Сейчас сумма заявок на рефинансирование составляет 4,6 млрд грн", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе также напомнили, что на сегодня заем в рамках программы можно получить в шестнадцати банках.

Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена с целью упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В рамках программы действуют три процентные ставки - пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb