"Большая стройка": Зеленский поручил до 1 сентября подготовить перечень объектов

14 июля, 2020, 11:52

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость подготовки четкого перечня и плана реализации объектов, которые расширят программу "Большая стройка" в следующем году. В частности, речь идет о театрах, музейных комплексах и т.д., чтобы уже сейчас ответственные министерства и облгосадминистрации запланировали выделение средств.

"Думаю, до 1 сентября времени для этого достаточно", - цитирует пресс-служба слова Зеленского во время совещания с членами Кабинета министров.

По словам заместителя руководителя Офиса президента и руководителя Координационного совета по реализации программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко, сооружение дорог государственного значения в рамках этой программы идет по графику.

Тимошенко отметил, что за месяцы работы Координационный совет сформировал окончательный перечень всех объектов для строительства в рамках программы "Большая стройка", а также наладила отчетность и мониторинг с фото и видеофиксацией.

Координационный совет также привлек независимый технический надзор, осуществляет проверку выполнения строительно-монтажных работ.

«Относительно дорог государственного значения, которые строятся Укравтодором, все идет по графику. Дороги уже начали сдавать в эксплуатацию. В этом месяце у нас будет открытие многих дорог, в частности в Полтаве, в районе Станицы Луганской, дороги на Бердянск и т.д. », - отметил Тимошенко.

Что касается дорог местного значения, то, по словам Кирилла Тимошенко, были определенные проблемы с освоением выделенных средств. Так, по состоянию на 1 мая областные государственные администрации получили более 6 млрд грн в местные дороги, а использовали всего 1,9 млрд грн, то есть 30%.

«Но по состоянию на 1 июля ОГА было получено 10 млрд и уже использовано 5,52 млрд грн - это 55%. Фактически мы ускорились и будем ускоряться дальше. Некоторые области, которые быстро работают, вскоре сдадут все свои объекты «Большого строительства». Например, Харьковская область Сдаем 1 августа все дороги », - подчеркнул он.

Тимошенко также отметил, что на проведение строительных работ в рамках создания приемных отделений из Фонда борьбы с распространением COVID-19 выделено 1,680 млрд грн. За их строительство отвечают местные администрации вместе с Министерством развития общин и территорий Украины. Еще 5,3 млрд грн выделено на приобретение необходимого медицинского оборудования, которое будет централизованно закуплены Министерством здравоохранения.

Кроме того, по словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, всего планируется капитально отремонтировать или построить 210 приемных отделений.

Всего, по данным прессслужбы, в рамках программы «Большая стройка» капитально реконструируется или строится с нуля около 600 объектов. На сегодня общий процент строительной готовности объектов - 52%, в том числе школы - 57%, сады - 54%, спортивные сооружения - 41%.

По словам Чернышева, Минрегион тщательно мониторит реализацию программы «Большая стройка», для чего было создано специальное мобильное подразделение.

Со своей стороны глава правительства Денис Шмыгаль напомнил, что благодаря программе «Большая стройка», дорожному строительству и другим мероприятиям за два последних месяца через центры занятости удалось трудоустроить 174 тысячи человек.

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