Промоутерская компания Усика объявила о бое непобедимого украинского тяжеловеса в Киеве

14 июля, 2020, 13:46

Непобедимый украинский тяжеловес Владислав Сиренко 1 августа выйдет на ринг в рамках первого вечера бокса промоутерской компании Александра Усика

Об этом сообщает Usyk 17 Promotion в Instagram.

1 августа в Киеве Владислав Сиренко, который выиграл все свои 13 боев среди профессионалов, встретится с другим украинцем - Павлом Кроленко. Боксеры проведут восьмираундовый рейтинговый поединок.

Бой состоится в рамках Big Boxing Night - первого боксерского шоу новой промоутерской компании, которую создал бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик.

Напомним, 4 июля Александр Усик объявил о создании собственной промоутерской компании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb