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Espreso.tvСпортПромоутерская компания Усика объявила о бое непобедимого украинского тяжеловеса в Киеве

Промоутерская компания Усика объявила о бое непобедимого украинского тяжеловеса в Киеве


фото: Instagram
Непобедимый украинский тяжеловес Владислав Сиренко 1 августа выйдет на ринг в рамках первого вечера бокса промоутерской компании Александра Усика

Об этом сообщает Usyk 17 Promotion в Instagram.

1 августа в Киеве Владислав Сиренко, который выиграл все свои 13 боев среди профессионалов, встретится с другим украинцем - Павлом Кроленко. Боксеры проведут восьмираундовый рейтинговый поединок.

Бой состоится в рамках Big Boxing Night - первого боксерского шоу новой промоутерской компании, которую создал бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Владислав Сиренко 25 лет. 13 боев - 13 побед, из них 12 досрочно. Перспективный боксер тяжелого веса. Тренер: Джеймс Али Башир, бывший тренер Владимира Кличко и Александра Усика. Соперник Павел Кроленко. Рейтинговый бой на 8 раундов. Big Boxing Night Дата: 1 августа 2020 Локация: Парково-гостиничный комплекс Equides, c.Лисникы, ул. Вишневая, 36 Билеты по ссылке в профиле. ____________________________________________________________ #bigboxingnight # bigboxingnight2020 # usyk17promotion #usyk @ usyk17.promotion @usykaa @faechersportmanagement @max_michailew @equides_club @vladsirenkoboxing

Публикация от USYK-17 Promotion (@ usyk17.promotion)

  • Напомним, 4 июля Александр Усик объявил о создании собственной промоутерской компании.

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