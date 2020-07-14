Промоутерская компания Усика объявила о бое непобедимого украинского тяжеловеса в Киеве
Об этом сообщает Usyk 17 Promotion в Instagram.
1 августа в Киеве Владислав Сиренко, который выиграл все свои 13 боев среди профессионалов, встретится с другим украинцем - Павлом Кроленко. Боксеры проведут восьмираундовый рейтинговый поединок.
Бой состоится в рамках Big Boxing Night - первого боксерского шоу новой промоутерской компании, которую создал бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александр Усик.
Владислав Сиренко 25 лет. 13 боев - 13 побед, из них 12 досрочно. Перспективный боксер тяжелого веса. Тренер: Джеймс Али Башир, бывший тренер Владимира Кличко и Александра Усика. Соперник Павел Кроленко. Рейтинговый бой на 8 раундов. Big Boxing Night Дата: 1 августа 2020 Локация: Парково-гостиничный комплекс Equides, c.Лисникы, ул. Вишневая, 36 Билеты по ссылке в профиле. ____________________________________________________________ #bigboxingnight # bigboxingnight2020 # usyk17promotion #usyk @ usyk17.promotion @usykaa @faechersportmanagement @max_michailew @equides_club @vladsirenkoboxing
- Напомним, 4 июля Александр Усик объявил о создании собственной промоутерской компании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-