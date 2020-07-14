Повышение цен на авиабилеты не произойдет, - Криклий относительно новых государственных сборов

14 июля, 2020, 12:42

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что повышение цен на авиабилеты в связи с принятием закона о введении единых правил взимания госсборов в авиации не состоится

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, принятый 13 июля проект закона №2424 о государственных сборах в авиации четко определяет особенности взимания государственной пошлины как за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, так и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины.

"Это обязательный сбор для всех пассажиров внутренних и международных рейсов. Но такие изменения никак не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их размер. Принятым законом устанавливаются единые правила игры для всех авиаперевозчиков. Благодарен депутатам за принятое решение", - цитирует пресс служба слова Криклия.

По словам главы Министерства, взимание вышеупомянутых сборов - успешная международная практика, используемая в таких странах, как Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай и Австралия.

Вместе с тем, Криклий сообщил, что аналог этого сбора существовал в Украине уже много лет.

"Международные компании, которые летают к нам, включают этот сбор в цену билета отдельной строкой - UD. Поэтому еще раз подчеркиваю, повышение цен на билеты из-за этого закона не произойдет", - подчеркнул министр.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона №2424 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины по поводу усовершенствования механизма взимания сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины ".

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