Посольство Украины в Сербии назвало недопустимым вмешательство сербских чиновников в украинскую внутреннюю политику
Об этом говорится в заявлении Посольства Украины в Сербии.
Также в украинском диппредставительстве отметили, что любая оценка европейского выбора Украины, положительная или отрицательная, является исключительно вопросом украинского народа, а не иностранных политиков.
"Мы имеем честь напомнить Александру Савичу, что то, что он пренебрежительно называет украинским сценарием, является борьбой украинского народа за свои права против коррумпированного и тоталитарного правительства. Это европейский выбор большинства украинцев, за который мы заплатили высокую цену. Любая оценка этого выбора, положительная или отрицательная, является исключительно вопросом украинского народа, а не иностранных политиков ", - отмечается в комментарии.
Кроме того, в посольстве добавили, что удивлены тем, что чиновник, член политической силы, которая ведет Сербию на путь европейской интеграции, умаляет европейский выбор дружественного народа Украины.
- Напомним, что Россия распространяет в сербском информационном поле ложную информацию о якобы причастности украинцам к массовым беспорядкам в Сербии.
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