 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПоскользнулся возле бассейна: одноклубник Малиновского травмировал голову

Поскользнулся возле бассейна: одноклубник Малиновского травмировал голову


фото: Getty Images
Нападающий итальянской "Аталанты" Луис Муриель получил травму головы после того, как поскользнулся возле собственного бассейна

Об этом сообщает football-italia.

По информации источника, инцидент произошел, когда 29-летний колумбиец проводил время вместе с партнерами по команде у себя дома.

После падения Муриель был доставлен в больницу, но обследование не выявило серьезной травмы головы, футболисту просто наложили швы. Форвард пропустит сегодняшний домашний матч с "Брешии" в 33-м туре Серии А.

В текущем сезоне Луис Муриель провел 35 матчей, забил 18 мячей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость колумбийца составляет 15 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать