Поскользнулся возле бассейна: одноклубник Малиновского травмировал голову
14 июля, 2020, 19:19
Нападающий итальянской "Аталанты" Луис Муриель получил травму головы после того, как поскользнулся возле собственного бассейна
Об этом сообщает football-italia.
По информации источника, инцидент произошел, когда 29-летний колумбиец проводил время вместе с партнерами по команде у себя дома.
После падения Муриель был доставлен в больницу, но обследование не выявило серьезной травмы головы, футболисту просто наложили швы. Форвард пропустит сегодняшний домашний матч с "Брешии" в 33-м туре Серии А.
В текущем сезоне Луис Муриель провел 35 матчей, забил 18 мячей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость колумбийца составляет 15 млн евро.
- 12 июля украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол "Ювентусу" и стал лучшим игроком матча чемпионата Италии.
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