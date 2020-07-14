Поскользнулся возле бассейна: одноклубник Малиновского травмировал голову

14 июля, 2020, 19:19

Нападающий итальянской "Аталанты" Луис Муриель получил травму головы после того, как поскользнулся возле собственного бассейна

Об этом сообщает football-italia.

По информации источника, инцидент произошел, когда 29-летний колумбиец проводил время вместе с партнерами по команде у себя дома.

После падения Муриель был доставлен в больницу, но обследование не выявило серьезной травмы головы, футболисту просто наложили швы. Форвард пропустит сегодняшний домашний матч с "Брешии" в 33-м туре Серии А.

В текущем сезоне Луис Муриель провел 35 матчей, забил 18 мячей и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость колумбийца составляет 15 млн евро.

12 июля украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол "Ювентусу" и стал лучшим игроком матча чемпионата Италии.