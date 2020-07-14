Пленки Ермака: СБУ задержала фигуранта видео Штанько по подозрению в мошенничестве, - СМИ

14 июля, 2020, 16:57

По источникам журналистов в СБУ, 14 июля задержали Дмитрия Штанько, который записывал разговоры с Денисом Ермаком - братом главы Офиса президента Андрея Ермака

Об этом сообщил источник "РБК-Украина".

По словам источника, Штанько задержан по подозрению в мошенничестве.

Сообщается, что его задержали на "горячем" при получении $ 100 тыс. вознаграждения за "решение" вопроса о возвращении изъятого правоохранителями имущества. Других деталей сделки пока нет.

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