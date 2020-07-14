 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПленки Ермака: СБУ задержала фигуранта видео Штанько по подозрению в мошенничестве, - СМИ

Пленки Ермака: СБУ задержала фигуранта видео Штанько по подозрению в мошенничестве, - СМИ


фото: Бігус.інфо
По источникам журналистов в СБУ, 14 июля задержали Дмитрия Штанько, который записывал разговоры с Денисом Ермаком - братом главы Офиса президента Андрея Ермака

Об этом сообщил источник "РБК-Украина".

По словам источника, Штанько задержан по подозрению в мошенничестве.

Сообщается, что его задержали на "горячем" при получении $ 100 тыс. вознаграждения за "решение" вопроса о возвращении изъятого правоохранителями имущества. Других деталей сделки пока нет.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР через видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
  • ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака.
  • Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
  • В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Лероса приехали сотрудники Службы безопасности Украины.
  • 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи, на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку.
  • Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Лерос, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в НАБУ.
  • Адвокат Маси Найем заявил, что переквалификация дела пленок Ермака на мошенничество свидетельствует о том, что полиция будет расследовать исключительно факт записей, а брат главы Офиса президента будет свидетелем.
  • В ночь на вторник, 12 мая, фигурантам дела о пленках Денис Ермака - Дмитрию Штанько и Сергею Шумскому, которые обвиняют его в коррупции и подали соответствующие заявления в Национальной полиции, неизвестные подожгли мотоцикл и подбросили гранату в автомобиль

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать