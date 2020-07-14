Пленки Ермака: СБУ задержала фигуранта видео Штанько по подозрению в мошенничестве, - СМИ
14 июля, 2020, 16:57
По источникам журналистов в СБУ, 14 июля задержали Дмитрия Штанько, который записывал разговоры с Денисом Ермаком - братом главы Офиса президента Андрея Ермака
Об этом сообщил источник "РБК-Украина".
По словам источника, Штанько задержан по подозрению в мошенничестве.
Сообщается, что его задержали на "горячем" при получении $ 100 тыс. вознаграждения за "решение" вопроса о возвращении изъятого правоохранителями имущества. Других деталей сделки пока нет.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР через видео, распространенное народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главы ОПУ Ермака.
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Лероса приехали сотрудники Службы безопасности Украины.
- 2 апреля народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал новые записи, на которых братья Ермаки якобы способствовали назначению в руководство Энергоатома Владимира Купчака за взятку.
- Дмитрий Штанько и Сергей Шумский, которые на записях, опубликованных Лерос, вместе с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом проводили собеседования кандидатов на госдолжности, написали заявления в НАБУ.
- Адвокат Маси Найем заявил, что переквалификация дела пленок Ермака на мошенничество свидетельствует о том, что полиция будет расследовать исключительно факт записей, а брат главы Офиса президента будет свидетелем.
- В ночь на вторник, 12 мая, фигурантам дела о пленках Денис Ермака - Дмитрию Штанько и Сергею Шумскому, которые обвиняют его в коррупции и подали соответствующие заявления в Национальной полиции, неизвестные подожгли мотоцикл и подбросили гранату в автомобиль
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