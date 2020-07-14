Пенсионный фонд обновил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий

14 июля, 2020, 17:00

Показатель средней зарплаты в мае увеличился до 9546 грн 32 копейки, что на 220 грн больше, чем в апреле

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.

По информации ПФУ, за май 2020 года показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составляет 9546 грн 32 копейки.

Напомним, в апреле средний показатель заработной платы для исчисления пенсий составил 9325 грн 93 копейки.

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