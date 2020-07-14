Пенсионный фонд обновил показатель средней зарплаты для исчисления пенсий
14 июля, 2020, 17:00
Показатель средней зарплаты в мае увеличился до 9546 грн 32 копейки, что на 220 грн больше, чем в апреле
Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.
По информации ПФУ, за май 2020 года показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составляет 9546 грн 32 копейки.
- Напомним, в апреле средний показатель заработной платы для исчисления пенсий составил 9325 грн 93 копейки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-