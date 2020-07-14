Официальный курс: доллар второй раз за месяц вырос в цене до более чем 27 грн
14 июля, 2020, 09:06
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 14 июля 2020 года на отметке 27,08 грн/$
Об этом говорится на сайте НБУ.
По состоянию на 13 июля курс составлял 26,95 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 14 июля установлен на уровне 30,68 грн/евро. По состоянию на 13 июля курс составлял 30,39 грн/евро.
На наличном рынке 14 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,07, продают - по 27,17 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 29 грн/$, продажи - в пределах 27,12-29 грн/$.
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