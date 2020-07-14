О звонке от Ермака, политике и культуре Сергей Жадан в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

14 июля, 2020, 14:11

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О звонке от Ермака, политике, культуре и роли Григория Чубая.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с писателем Сергеем Жаданом.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.