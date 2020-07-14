МЗ внес изменения в протокол лечения COVID-19, - заместитель министра

14 июля, 2020, 11:52

Министерство здравоохранения исключило лопинавир/ретонавир и внесло дексаметазон в протокол лечения больных с коронавирусом

Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, сообщает Укринформ.

"В стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19 будет включен дексаметазон, исключен лопинавир / ретонавир, расширенная возможность применения ремдесивира. И то, что всех интересовало, исключен гидроксихлорохин из протокола оказания помощи для пациентов с тяжелым течением COVID-19 и для детей. Однако мы оставляем возможность его применения для пациентов средней степени тяжести и групп риска", - сказала Садовьяк.

Она добавила, что приказ министерства будет подписан в ближайшее время.

Украина в качестве гуманитарной помощи получила от Республики Индия партию антивирусного препарата OMVIR, который используется в лечении пациентов с COVID-19.