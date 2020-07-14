МЗ внес изменения в протокол лечения COVID-19, - заместитель министра
Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, сообщает Укринформ.
"В стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19 будет включен дексаметазон, исключен лопинавир / ретонавир, расширенная возможность применения ремдесивира. И то, что всех интересовало, исключен гидроксихлорохин из протокола оказания помощи для пациентов с тяжелым течением COVID-19 и для детей. Однако мы оставляем возможность его применения для пациентов средней степени тяжести и групп риска", - сказала Садовьяк.
Она добавила, что приказ министерства будет подписан в ближайшее время.
- Украина в качестве гуманитарной помощи получила от Республики Индия партию антивирусного препарата OMVIR, который используется в лечении пациентов с COVID-19.
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