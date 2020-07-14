Минцифры будет сотрудничать с бизнесом для легализации криптовалюты и блокчейна

14 июля, 2020, 10:35

Минцифры подписало меморандум с ассоциацией "Блокчейн Украины" о сотрудничестве над разработкой закона о внесении изменений в Налоговый кодекс для легализации криптовалюты и блокчейна

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект закона №3637 "О виртуальных активах", разработанный Минцифры, депутатским объединением Blockchain4Ukraine и ассоциацией "Блокчейн Украина". Но если после принятия профильного закона №3637 не внести изменения в Налоговый кодекс, это приведет не к открытию рынка, а к охоте на индустрию с различными трактовками налоговых обязательств. Поэтому Минцифры вместе с блокчейн-сообществом уже разрабатывает законопроект, который позволит эти изменения внести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 июля заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков совместно с ассоциацией "Блокчейн Украина" (БАУ) подписали меморандум, по которому БАУ присоединилась к разработке законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Согласно меморандуму, сотрудничество предусматривает согласование с международными стандартами и рекомендациями по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма в отношении виртуальных активов; разработку государственной стратегии стимулирования развития сферы и создание инвестиционных условий для ведения бизнеса в Украине; создание концепции и условий прозрачности государственных процедур и развития инструментов общественного мониторинга; создание концепции внедрения технологии блокчейн в работу государственных реестров и институтов Украины.

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