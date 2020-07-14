Музыкальный сервис Spotify запускается в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Spotify .
"Теперь пользователи в Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Казахстане, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, России, Сербии, Словении и Украины смогут наслаждаться прослушиванием, которое включает 50 млн треков, 4 млрд списков воспроизведения и локализованные функции персонализации музыки ", - говорится в сообщении.
В Spotify отметили, что после запуска на 13 новых рынках общее количество стран, в которых доступен сервис, достигло 92.
Подписка на сервис для прослушивания музыки без рекламы будет стоить от $ 4,99, студенстький пакет - от $ 2,49 в месяц.
Для украинских пользователей Spotify будут доступны в частности следующие функции:
- бесплатный доступ для пользователей по всей стране;
- плейлисты специально для украинских пользователей;
- плейлисты популярных украинских артистов;
- персональные музыкальные рекомендации;
- интеграция с Instagram.
Также можно будет использовать функцию Spotify for artists - платформу для исполнителей, позволяет отслеживать статистику релизов.
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