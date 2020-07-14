Музыкальный сервис Spotify запускается в Украине

14 июля, 2020, 23:02

Сервис прослушивания музыки Spotify с 15 июля официально запускается в Украине и еще 12 странах

Об этом сообщает пресс-служба Spotify .

"Теперь пользователи в Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Казахстане, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, России, Сербии, Словении и Украины смогут наслаждаться прослушиванием, которое включает 50 млн треков, 4 млрд списков воспроизведения и локализованные функции персонализации музыки ", - говорится в сообщении.

В Spotify отметили, что после запуска на 13 новых рынках общее количество стран, в которых доступен сервис, достигло 92.

Подписка на сервис для прослушивания музыки без рекламы будет стоить от $ 4,99, студенстький пакет - от $ 2,49 в месяц.

Для украинских пользователей Spotify будут доступны в частности следующие функции:

бесплатный доступ для пользователей по всей стране;

плейлисты специально для украинских пользователей;

плейлисты популярных украинских артистов;

персональные музыкальные рекомендации;

интеграция с Instagram.

Также можно будет использовать функцию Spotify for artists - платформу для исполнителей, позволяет отслеживать статистику релизов.

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