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Espreso.tvОбществоМузыкальный сервис Spotify запускается в Украине

Музыкальный сервис Spotify запускается в Украине


фото: Reuters
Сервис прослушивания музыки Spotify с 15 июля официально запускается в Украине и еще 12 странах

Об этом сообщает пресс-служба Spotify .

"Теперь пользователи в Албании, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Казахстане, Косово, Молдавии, Черногории, Северной Македонии, России, Сербии, Словении и Украины смогут наслаждаться прослушиванием, которое включает 50 млн треков, 4 млрд списков воспроизведения и локализованные функции персонализации музыки ", - говорится в сообщении.

В Spotify отметили, что после запуска на 13 новых рынках общее количество стран, в которых доступен сервис, достигло 92.

Подписка на сервис для прослушивания музыки без рекламы будет стоить от $ 4,99, студенстький пакет - от $ 2,49 в месяц.

Для украинских пользователей Spotify будут доступны в частности следующие функции:

  • бесплатный доступ для пользователей по всей стране;
  • плейлисты специально для украинских пользователей;
  • плейлисты популярных украинских артистов;
  • персональные музыкальные рекомендации;
  • интеграция с Instagram.

Также можно будет использовать функцию Spotify for artists - платформу для исполнителей, позволяет отслеживать статистику релизов.

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