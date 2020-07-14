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Espreso.tvЭкономикаКриклий назвал условия въезда в наиболее популярные среди украинских туристов страны

Криклий назвал условия въезда в наиболее популярные среди украинских туристов страны


фото: Економічна правда
Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал условия въезда в Турцию, Египет, Албанию, Хорватию и Черногорию

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий написал в Telegram.

"По состоянию на сегодня, из стран мира, которые принимают украинцев с туристическими целями, наиболее популярны Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Каждая из них имеет свои условия въезда, обязательные к исполнению. Так же и украинская сторона определяет правила прибывания из этих странах, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них (так называемые "зеленые" и "красные" зоны) ", - написал Криклий.

В частности, по информации Криклия, в Турцию въезд и выезд происходят без ограничений. Въезд в Египет и Албанию - неограничен, однако при возвращении обязательно 14-дневная обсервация или самоизоляция, или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 по прибытию.

Министр отметил, что при въезде в Хорватию обязательным является 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход). При возвращении из Хорватии ограничений нет.

В Черногорию въезд ограничен в случае организованного прибытия авиатранспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта - обязательный отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы. При возвращении из Черногории обязательным является 14-дневная обсервация или самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

Криклий добавил, что в международных аэропортах "Борисполь" и "Львов" будут размещены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестов.

По информации министра, проходить тестирование могут все, кто хочет досрочно прекратить самоизоляцию после пересечения государственной границы. Тест можно сделать как в аэропорту, так и самостоятельно в любой аккредитованной лаборатории. Министр отметил, что забор материала проводится в специальном пункте в аэропорту. Результаты теста будут готовы через 24 часа. Информация о результате теста будет автоматически передаваться сначала в Центр общественного здоровья, а затем в приложение "Дій вдома". Оплатить тест можно только онлайн.

Криклий также призвал внимательно знакомиться со всеми условиями и правилами, ведь при малейшем нарушении или невнимательности прекратить режим самоизоляции досрочно не удастся.

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