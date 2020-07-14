Корабли НАТО вошли в Черное море для участия в военных учениях с Украиной и Грузией

14 июля, 2020, 22:35

Постоянные подразделения Морской группы НАТО (SNMG2) и постоянные подразделения группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Черное море для проведения очередных операций и участия в двух региональных учениях, организованных Болгарией и Украиной

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования ВМС НАТО.

"С тремя странами-союзниками, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнерами, Украиной и Грузией, имеющими выходы к Черному морю, встречается постоянная военно-морская группа в регионе. Кроме безопасности патрулирования в международных водах эти два обучения помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами ", - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что во время мероприятий участники будут продолжать придерживаться карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что корабли НАТО в Черном море готовятся к учениям Sea Breeze .

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