Кличко считает, что Коцюбинское должно стать частью Киева

14 июля, 2020, 13:21

Поселок городского типа Коцюбинское должно стать частью Киева

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Потому что поселок городского типа является своеобразным анклавом на территории столицы и не имеет путей автомобильного сообщения с каким-либо другим населенным пунктом. Зато жители Коцюбинского пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой столицы. Потому что фактически проживают в Киеве. И они должны иметь такие же права, как и киевляне", - сказал Кличко.

Он добавил, что жители поселка давно выступают за присоединение Коцюбинского к Киеву, а Киевсовет поддержал такое стремление.

"Сегодня некоторые политики пытаются лоббировать присоединение Коцюбинского к Бучанскому району, что является нелогичнім ни с территориальной, ни с инфраструктурной, ни с социально-экономической точки зрения. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву - исключительно за парламентом", - отметил Кличко.