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Espreso.tvОбществоКличко считает, что Коцюбинское должно стать частью Киева

Кличко считает, что Коцюбинское должно стать частью Киева

Поселок городского типа Коцюбинское должно стать частью Киева

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Потому что поселок городского типа является своеобразным анклавом на территории столицы и не имеет путей автомобильного сообщения с каким-либо другим населенным пунктом. Зато жители Коцюбинского пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой столицы. Потому что фактически проживают в Киеве. И они должны иметь такие же права, как и киевляне", - сказал Кличко.

Он добавил, что жители поселка давно выступают за присоединение Коцюбинского к Киеву, а Киевсовет поддержал такое стремление.

"Сегодня некоторые политики пытаются лоббировать присоединение Коцюбинского к Бучанскому району, что является нелогичнім ни с территориальной, ни с инфраструктурной, ни с социально-экономической точки зрения. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву - исключительно за парламентом", - отметил Кличко.

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