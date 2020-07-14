Кличко считает, что Коцюбинское должно стать частью Киева
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
"Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Потому что поселок городского типа является своеобразным анклавом на территории столицы и не имеет путей автомобильного сообщения с каким-либо другим населенным пунктом. Зато жители Коцюбинского пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой столицы. Потому что фактически проживают в Киеве. И они должны иметь такие же права, как и киевляне", - сказал Кличко.
Он добавил, что жители поселка давно выступают за присоединение Коцюбинского к Киеву, а Киевсовет поддержал такое стремление.
"Сегодня некоторые политики пытаются лоббировать присоединение Коцюбинского к Бучанскому району, что является нелогичнім ни с территориальной, ни с инфраструктурной, ни с социально-экономической точки зрения. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву - исключительно за парламентом", - отметил Кличко.
- Жители поселка Коцюбинское Киевской области проголосовали за присоединение к Киеву еще в марте 2018 года.
- В Верховной Раде предлагают расширить границы города и области за счет пгт. Коцюбинское.
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