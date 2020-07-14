Хасидов не пустят на празднование Рош га-Шана в Умань, - мэр

14 июля, 2020, 11:40

Межведомственная комиссия при МИД принял решение не открывать границы для паломников-хасидов на время празднования Рош га-Шана

Об этом сообщил мэр города Умани Александр Цебрий в Facebook.

Мэр города отметил, что межведомственная правительственная комиссия отталкивалась от таких аргументов:

нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Государстве Израиль (относится к странам "красной зоны" через показатель заболевания COVID-19);

запрет проведения массовых мероприятий в Украине;

нагрузка на украинские медицинские учреждения;

необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранных граждан;

сложности с контролем правоохранительными органами за соблюдением паломниками режима самоизоляции.

По его словам, в результате ряда переговоров и встреч между должностными лицами обеих стран, израильская сторона с пониманием восприняла отмену международного паломничества в Умань в этом году.

"О попытке политизировать вопрос нынешнего приезда хасидов в Умань, в частности, карантинные ограничения подаются некоторыми организациями в качестве примера "антисемитизма" - существует насущная необходимость выработки согласованной государственной позиции и соответствующего решения по организации нынешнего празднования Рош-аш-Шана иудейской общиной", - отметил мэр Умани Цебрий.

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