Кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" должны избрать на этой неделе, - Качура
14 июля, 2020, 12:14
Партия "Слуга народа" на этой неделе определится со своим кандидатом на должность городского главы Киева
Об этом рассказал в комментарии журналистам один из участников праймериз, нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ .
"По Киеву на этой неделе должно решиться вопрос с тем, кто будет кандидатом в мэры. У меня неплохие шансы на самом деле, и у Верещука, и у других кандидатов. У нас равные шансы для того, чтобы возглавить борьбу в Киеве за кресло мэра столицы" , - рассказал нардеп.
- Партия "Слуга народа" не против участия главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко в выборах городского главы Киева.
- Четверо депутатов участвуют в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэра Киева.
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