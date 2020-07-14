Кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" должны избрать на этой неделе, - Качура

14 июля, 2020, 12:14

Партия "Слуга народа" на этой неделе определится со своим кандидатом на должность городского главы Киева

Об этом рассказал в комментарии журналистам один из участников праймериз, нардеп "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ .

"По Киеву на этой неделе должно решиться вопрос с тем, кто будет кандидатом в мэры. У меня неплохие шансы на самом деле, и у Верещука, и у других кандидатов. У нас равные шансы для того, чтобы возглавить борьбу в Киеве за кресло мэра столицы" , - рассказал нардеп.