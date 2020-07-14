Глава ГНС заявил о 40 млрд грн "скрученного" НДС на контрабанде, сельхозпроизводстве и торговли табаком
14 июля, 2020, 20:50
Глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко заявил, что насчитал 40 млрд грн "скрученного" НДС на сельхозпроизводстве, контрабанде и торговле табаком
Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ" .
Любченко привел примеры скрученного НДС. Это сделки на рынке закупки и реализации зерна, табака, сельхозпроизводства, незаконного перемещения товаров.
"Только на этих примерах я легко насчитываю 40 млрд грн "скрученного" НДС", - отметил он.
Любченко отметил, что одна из основных схем прикрытия - это продажа сигарет за наличные. По расчетам, по такой схеме легализуется 4,3 млрд грн НДС предпринимателями, которые продают сигареты, но потом якобы возвращают их как нереализованные.
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