Форвард сборной Украины забил в третьем матче подряд в Турции

14 июля, 2020, 09:09

Украинский футболист "Кайсериспора" Артем Кравец отличился в матче с "Газиантепом" и в третьем подряд матче чемпионата Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Портной вышел на поле в стартовом составе и спас "Кайсериспор" от поражения в компенсированное время игры, когда его команда играла вдевятером из-за двух удалений.

31-летний форвард забил в третьем матче подряд. Всего в нынешнем сезоне он сыграл за "Кайсериспор" 20 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

"Кайсериспор" занимает 17-е место, за 2 тура до финиша чемпионата находится в зоне вылета, но сохраняет шансы на сохранение места в высшем дивизионе.

Напомним, 6 июля Артем Кравец забил за "Кайсериспор" гол в ворота "Бешикташа" в чемпионате Турции.

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