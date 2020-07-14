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Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины забил в третьем матче подряд в Турции

Форвард сборной Украины забил в третьем матче подряд в Турции


фото: twitter.com/KayserisporFK
Украинский футболист "Кайсериспора" Артем Кравец отличился в матче с "Газиантепом" и в третьем подряд матче чемпионата Турции

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Портной вышел на поле в стартовом составе и спас "Кайсериспор" от поражения в компенсированное время игры, когда его команда играла вдевятером из-за двух удалений.

31-летний форвард забил в третьем матче подряд. Всего в нынешнем сезоне он сыграл за "Кайсериспор" 20 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

"Кайсериспор" занимает 17-е место, за 2 тура до финиша чемпионата находится в зоне вылета, но сохраняет шансы на сохранение места в высшем дивизионе.

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