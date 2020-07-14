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Espreso.tvЭкономикаДевальвация и скачок цен: Наталуха заявил о готовности "Слуги народа" к последствиям эмиссии гривни

Девальвация и скачок цен: Наталуха заявил о готовности "Слуги народа" к последствиям эмиссии гривни


фото: РБК-Україна
По словам председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталуха, "Слуга народа" готова к девальвации и скачку цен, которые неизбежны в случае эмиссии гривни

Об этом глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сказал в интервью РБК-Украина.

"Нужно смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%", - цитирует издание слова Наталуха.

По его словам, рост цен и девальвация будут зависеть от того, куда пойдут деньги. Он не исключил, что средства будут направлены на поддержку крупного бизнеса.

"Так случилось, такая не совсем приятная реальность, у нас большинство крупного бизнеса сконцентрировано в определенных финансово-промышленных группах. Но этот бизнес генерирует большое количество рабочих мест", - заявил Наталуха.

По словам главы парламентского комитета, "наихудшим" является потеря рабочих мест и реиммиграция, когда откроются границы с Европой.

"И просто уедет полстраны, потому что государство не может обеспечить их работой здесь. Поэтому мы вынуждены так делать, поэтому мы не можем дать крупным предприятиям, которые генерируют много рабочих мест, остановиться", - сказал депутат.

Отвечая на вопрос о рисках для партии "Слуга народа" девальвации гривны и роста цен перед местными выборами осенью 2020 года, Наталуха предположил, что "придется искать баланс между популярным и непопулярным".

"Если у тебя на весах скачок цен и потеря рабочего места, то неизвестно, что хуже", - добавил он.

  • Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку , объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
  • 3 июля на внеочередном заседании Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.
  • Экс-глава НБУ Яков Смолий заявил, что представители правительства и президента призвали отменить базовые принципы регулирования банковской системы и установить курс, чтобы экспортерам было лучше.

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