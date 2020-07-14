Чемпион мира пообещал нокаутировать украинского боксера

14 июля, 2020, 16:16

Чемпион мира в среднем весе Джермалл Чарли из США пригрозил нокаутировать украинца Сергея Деревянченко, если произойдет их поединок

Об этом сообщает BoxingNews24.

Обладатель титула регулярного чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета) в среднем весе (до 72,6 кг) Джермалл Чарли назвал Сергея Деревянченко жестким боксером, однако выразил уверенность, что завершит поединок с ним досрочно.

"Деревянченко - жесткий парень, сейчас он первый номер в рейтинге. Именно это служит поводом для нашего боя. Я видел, как он нокаутировал многих соперников. Против него люди пытаются суетиться, попадают в ловушку некоторыми хитростями, которые они никогда не видели прежде. Но я не оставляю итог боя на рассмотрение судей. Я попробую его нокаутировать. Я лучший нокаутер, чем его противники. Они искали джеб, но у меня гораздо больше ударов в арсенале. Когда я собираю это вместе, делаю все возможное, то не о чем беспокоиться. Это будет развлекательная ночь", - заверил Чарли.

Вместе с тем он отметил, что договоренность о бое с украинцем еще не достигнута.

"Соглашение о поединке еще не полностью завершено. Пока просто идут переговоры, и я мало что могу сказать по этому поводу. Какие бы там слухи к вам ни пришли, я даже не знаю, стоит ли им доверять. Деревянченко - один из тех, кто находится у нас на радаре. Он - просто один из бойцов, кандидатуры которых мы обсуждаем, когда дело касается рейтинга ", - добавил американский боксер.

14 июля стало известно, что Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с Джермаллом Чарли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb