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Espreso.tvОбществоАрахамия заявил, что Рада рассмотрит законопроект о военных закупках до конца недели

Арахамия заявил, что Рада рассмотрит законопроект о военных закупках до конца недели

Верховная Рада на этой неделе планирует провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта "Об оборонных закупках"

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире, передает Укринформ .

"На этой неделе мы будем проводить внеочередное заседание по новому закону об оборонных закупках. Индустрия очень ждет лишения всех рудиментов, которые были в советское время, которые еще находятся в системе закупок", - отметил Арахамия.

  • Верховная Рада 13 мая отправила на повторное второе чтение законопроект №2398-д "Об оборонных закупках". В первом чтении он был принят 5 декабря 2019 г.
  • Принятие закона идет отдельным пунктом в программе действий правительства по изменениям в оборонно-промышленном комплексе.

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