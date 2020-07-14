Арахамия заявил, что Рада рассмотрит законопроект о военных закупках до конца недели
14 июля, 2020, 08:35
Верховная Рада на этой неделе планирует провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроекта "Об оборонных закупках"
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире, передает Укринформ .
"На этой неделе мы будем проводить внеочередное заседание по новому закону об оборонных закупках. Индустрия очень ждет лишения всех рудиментов, которые были в советское время, которые еще находятся в системе закупок", - отметил Арахамия.
- Верховная Рада 13 мая отправила на повторное второе чтение законопроект №2398-д "Об оборонных закупках". В первом чтении он был принят 5 декабря 2019 г.
- Принятие закона идет отдельным пунктом в программе действий правительства по изменениям в оборонно-промышленном комплексе.
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