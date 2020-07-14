Американский чемпион пренебрежительно высказался об украинском боксере
Об этом Дэвис написал в twitter.
Таким образом, обладатель титула регулярного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) отреагировал на заявление Редкача, о том, что американец отказался от второго спарринга с ним после первой тяжелой встречи с ним.
"Ты гей. В наш первый раз я спарринговал не в 10 или 11 утра. Мы провели спарринг в 2 часа дня. Я не просыпаюсь так рано. Дурачок, ты - разминка для любого боксера. Я советую тебе не соглашаться на бой с Шоном Портером, поскольку он тебя убьет. Ты не можешь ни бить, ни держать удар ", - написал Дэвис и выложил видео фрагмента спарринга с Редкачом.
https://t.co/Kv0EWj3HeE pic.twitter.com/0LPfWJKmAt- Gervonta Davis (@Gervontaa) July 13, 2020
- Напомним, 17 июня Иван Редкач вызвал на бой бывшего чемпиона мира американца Шона Портера.
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