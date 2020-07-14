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Espreso.tvСпортАмериканский чемпион пренебрежительно высказался об украинском боксере

Американский чемпион пренебрежительно высказался об украинском боксере


фото: Instagram
Чемпион мира американец Джервонта Дэвис пренебрежительно высказался об украинском боксере Иване Редкаче

Об этом Дэвис написал в twitter.

Таким образом, обладатель титула регулярного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) отреагировал на заявление Редкача, о том, что американец отказался от второго спарринга с ним после первой тяжелой встречи с ним.

"Ты гей. В наш первый раз я спарринговал не в 10 или 11 утра. Мы провели спарринг в 2 часа дня. Я не просыпаюсь так рано. Дурачок, ты - разминка для любого боксера. Я советую тебе не соглашаться на бой с Шоном Портером, поскольку он тебя убьет. Ты не можешь ни бить, ни держать удар ", - написал Дэвис и выложил видео фрагмента спарринга с Редкачом.

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