Жители Золочева на Львовщине соберут вече, чтобы помешать сооружению храма УПЦ (МП)

13 июля, 2020, 18:44

Община всеми средствами пытается противостоять незаконному строительству

Об этом сообщила журналистка "Еспресо-Захид".

На прошлой неделе в городе Золочев на Львовщине, в одном из частных домов обнаружили попытки незаконного строительства храма Московского патриархата . На территорию, зарегистрированную, как частный дом с приусадебным участком завезли фургончик, где начали собираться неизвестные люди и править богослужения.

История с участком началась еще раньше. Золочевский городской совет продавал свободную землю в городе. В прошлом году ее приобрела женщина, которая приехала из города Почаев Тернопольской области. Территорию оформили, сообщили в ГАСК о начале строительства. По документам на проданном участке должен быть построен жилой частный дом. "На этом земельном участке должен быть построен частный дом Шаховал Ольги Владимировны, - рассказал журналистке Эспрессо-Запад мэр Золочева Игорь Гриньков. Отнюдь не церковь. Сейчас там есть возведенный огромный двухэтажный забор, за которым ничего не видно. Это, кстати, в нарушение правил благоустройства города. Это возмутило жителей. Мы собрали внеочередную сессию городского совета и решили создать круглосуточное дежурство, чтобы не было попытки сводить строительные конструкции. В Золочеве никогда не было прихожан Московского патриархата. У нас межконфессиональный город, есть католики, греко-католики, православные и все мирно живут".

По словам мэра, во время одного из таких дежурств, вчера ночью, жители обнаружили, что на территорию строительства зашли неизвестные люди да еще и с детьми и под утро в половине восьмого покинули территорию. Среди присутствующих несколько семей было из Золочева, впрочем большинство были не местные. Вопрос: что делали неизвестные ночью на стройке и еще ... с детьми?

На этот вопрос должна ответить хозяйка дома. Впрочем, связаться с ней уже долгое время никто не может. Известно, что 22-летняя женщина не местная, прописана в Тернопольской области. В Золочеве ее не видно. Все приглашения городского головы объяснить, что происходит в сети Фейсбук - женщина игнорирует.

"Схема абсолютно проста, они так действуют сейчас везде по территории Украины, где местные власти не поддерживают строительство храмов МП, - добавляет Игорь Гриньков. Одна из прихожанок покупает землю, будто под строительство жилого дома, а затем реконструируют его под храм. В дальнейшем физические лица одаривают Московский патриархат тем, что они построили, а те пытаются давить на совет, менять целевое назначение и делать полноценный храм ".

Полиция этот факт пока комментирует скупо. Как сообщила "Эспрессо-Запад" пресс-секретарь Национальной полиции Львовщины Светлана Добровольская, парвоохранителям поступило два обращения от городского головы и главы районного совета о нарушениях. Сейчас в Золочевском районном отделе проводят проверку. Детали обещают обнародовать позже.

А тем временем вызвать полицейских не медлят неизвестные, находящиеся на Труша, 9, где зарегистрирован дом. Когда у дома ситуативно собрались жители города, те, кто находился на территории строительства, сразу вызвали полицию. Такой же реакция была на журналистов.

Жительница Золочева Галина Гаврик говорит, что раньше был горький опыт общения с прихожанами Московского Патриархата, поэтому сейчас убеждена, что недопустимо позволить построить их храм в городе. Тем более, что в независимой Украине, на Золочевщине никогда не было церкви МП. "Моя позиция четкая и однозначная. Никакой церкви Московского патриархата не должно быть ни в Золочеве, ни в районе, ни в Украине. Если мы считаем себя украинцами, патриотами, то не можем допустить существование русской церкви в Золочеве ", - говорит возмущенная Галина Гаврик.

Еще одна жительница согласна с соседкой.

"Это церковь страны - агрессора, - отмечает жительница Золочева Оксана Криницкая. - Священники этой церкви благословляют русских солдат на войну. Мы здесь имеем православную церковь, греко-католическую, римско-католическую, мы всегда молимся вместе, священники отправляют службу вместе. А московская церковь нам не нужна. Она вносит раскол. Мы не допустим этого строительства. Даже если они считают, что имеют на это право, то мы им такого права не дадим. Соседи жалуются, что богослужения там уже идут ".

На ситуацию уже успели отреагировать руководители области. В комментарии "Эспрессо-Запад" глава ОГА сообщил, что на сегодня, 13 июля, в Золочеве систем не зарегистрировано религиозных организаций УПЦ (МП) и ни одна такая организация не обращалась с заявлением о регистрации устава. "По моему личному мнению, строить на Львовщине храм конфессии, которая своим центром имеет Москву, - аморально. Если строительство несанкционированное, то его должны проверить правоохранительные органы и контролирующие органы. А ЛОГА, со своей стороны, обеспечит объективность и непредвзятости такой проверки ", - заявил Максим Козицкий.

Сейчас жители и местные власти заручаются поддержкой столицы. Написали обращение президенту Украины и главе Верховной Рады, где подробно описали проблему. А пока пытаются противодействовать самостоятельно.

Завтра в 18:00 призывают всех неравнодушных прийти на собрание, чтобы не допустить раздора в городе, которое может внести строительство храма УПЦ МП.

Кристина Парубий