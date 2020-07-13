Зеленский поручил правительству осовременить размеры пенсий для семей военных, погибших на войне с РФ
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
По его словам, эти семьи получают в разы меньшую пенсию, чем должны.
"Есть несправедливость том, что военные, погибшие на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в несколько тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14 , 16 20 тысяч гривен. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости ", - сказал Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассмотрит возможные пути решения этой проблемы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-