 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский поручил правительству осовременить размеры пенсий для семей военных, погибших на войне с РФ

Зеленский поручил правительству осовременить размеры пенсий для семей военных, погибших на войне с РФ


фото: ОП
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разобраться с проблемой начисления пенсий семьям военных, погибших в зоне АТО / ООС

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, эти семьи получают в разы меньшую пенсию, чем должны.

"Есть несправедливость том, что военные, погибшие на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в несколько тысяч гривен. Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14 , 16 20 тысяч гривен. Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости ", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассмотрит возможные пути решения этой проблемы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать