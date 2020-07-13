Избиение, ток и удушение: ФСБ пытает задержанных в аннексированном Крыму, - ООН

13 июля, 2020, 21:45

Сотрудники ФСБ РФ и других правоохранительных органов в оккупированном Крыму применяют пытки, чтобы заставлять людей давать показания

Об этом говорится в недавно опубликованном докладе генерального секретаря ООН по Крыму, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в Facebook.

В частности, как отмечается, ФСБ применяет избиения, удары электрическим током и удушения. При этом никто из виновных так и не был привлечен к ответственности в одном из случаев пыток.

Суды или полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, или назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления каких-либо обвинений.

В докладе генерального секретаря ООН отмечается, что риск пыток и жестокого обращения особенно высок при произвольных арестах и содержании под стражей без связи с внешним миром.

В задокументированных случаях после поступления пострадавших в Симферопольском СИЗО или изоляторов временного содержания медицинский персонал обычно отказывал им в осмотре и фиксировании имеющихся у них телесных повреждений.

"Уровень безнаказанности был таким, что в некоторых случаях сотрудники ФСБ подвергали жертв жестокому обращению на глазах у их адвокатов, привлеченных государством для осуществления защиты по назначению. Последние не предпринимали никаких мер для защиты своих клиентов", - отмечается в сообщении миссии.