Иммунитет после COVID-19 является непродолжительным, - немецкий институт по изучению инфекционных болезней

13 июля, 2020, 22:03

Иммунитет к новому типу коронавируса достаточно низкий

Об этом свидетельствуют данные обследования, проведенного учеными Института Роберта Коха, которые представил президент института Лотар Вилер, сообщает Укринформ.

"Первые результаты исследования антител к вирусу среди доноров крови показали низкий иммунитет у обследованных", - отметил Вилер.

Он сообщил, что протестированы были 12000 человек, а антитела были обнаружены лишь в 1,3% из них.

Этот результат свидетельствует, с одной стороны, то, что большинство людей в Германии еще не контактировали с вирусом, а с другой - коронавирус все еще может широко распространяться.

У тех, кто уже переболел, уровень антител снижается достаточно быстро

"У четырех из девяти пациентов (лечившихся в январе) мы видим снижение нейтрализующих антител", - сказал главный врач Мюнхенской инфекционной клиники Клеменс Вендтнер.

Таким образом, иммунитет к коронавирусу также непродолжительный, а вероятность повторного инфицирования достаточно высокая.