Иммунитет после COVID-19 является непродолжительным, - немецкий институт по изучению инфекционных болезней
Об этом свидетельствуют данные обследования, проведенного учеными Института Роберта Коха, которые представил президент института Лотар Вилер, сообщает Укринформ.
"Первые результаты исследования антител к вирусу среди доноров крови показали низкий иммунитет у обследованных", - отметил Вилер.
Он сообщил, что протестированы были 12000 человек, а антитела были обнаружены лишь в 1,3% из них.
Этот результат свидетельствует, с одной стороны, то, что большинство людей в Германии еще не контактировали с вирусом, а с другой - коронавирус все еще может широко распространяться.
У тех, кто уже переболел, уровень антител снижается достаточно быстро
"У четырех из девяти пациентов (лечившихся в январе) мы видим снижение нейтрализующих антител", - сказал главный врач Мюнхенской инфекционной клиники Клеменс Вендтнер.
Таким образом, иммунитет к коронавирусу также непродолжительный, а вероятность повторного инфицирования достаточно высокая.
- Всемирная организация здравоохранения за прошедшие сутки зафиксировала 230 370 новых случаев коронавируса, что стало рекордным числом суточной заболеваемости.
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