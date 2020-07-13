ВАКС перенес рассмотрение дела Насирова на 29 июля
13 июля, 2020, 18:00
Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение по делу о экс-главе ГФС и руководителе Департамента ГФС на 29 июля Романа Насирова
Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.
"По результатам судебного заседания, которое состоялось 13 июля 2020 года, коллегия судей ВАКС исследовала еще 2 тома письменных доказательств, приобщенных прокурором. Следующее рассмотрение по делу - в 14:00 ч. 29 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
- 19 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд начал рассмотрения дела по существу в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова относительно злоупотребления служебным положением.
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