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Espreso.tvОбществоВАКС перенес рассмотрение дела Насирова на 29 июля

ВАКС перенес рассмотрение дела Насирова на 29 июля

Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение по делу о экс-главе ГФС и руководителе Департамента ГФС на 29 июля Романа Насирова

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"По результатам судебного заседания, которое состоялось 13 июля 2020 года, коллегия судей ВАКС исследовала еще 2 тома письменных доказательств, приобщенных прокурором. Следующее рассмотрение по делу - в 14:00 ч. 29 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

  • 19 ноября 2019 года Высший антикоррупционный суд начал рассмотрения дела по существу в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова относительно злоупотребления служебным положением.

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