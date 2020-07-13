В Житомирской области произошло ДТП: 5 человек в реанимации, большинство - дети
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.
По предварительным данным, 25-летний житель с. Берестовец Коростенского района двигался в направлении с. Сарновичи за рулем автомобиля ЗАЗ "Славута" и не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля - 54-летний мужчина и двое детей 6 и 10 лет, все жители Берестовца. Впоследствии в больницу также госпитализировали других пострадавших в результате аварии: 27-летнюю женщину и ее 3-летнюю дочь. Всех пятерых госпитализированы в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами.
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