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Espreso.tvОбществоВ Яремче задержали киллера, причастного к громкому убийству во Львове

В Яремче задержали киллера, причастного к громкому убийству во Львове

В Яремче на Ивано-Франковщине львовские правоохранители задержали мужчину, которого считают вторым исполнителем скандального расстрела предпринимателя во Львове в 2015 году

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Сегодня, 13 июля, в результате проведения спецоперации полицейские задержали 37-летнего мужчину. Правоохранители считают, что он вместе с подельником в 2015 году на одной из улиц Львова убили мужчину, после чего скрылись за пределы Украины.

"В сентябре 2015 года к одному из домов во Львове на автомобиле "BMW" подъехали неизвестные лица в камуфляжной форме и расстреляли 50-летнего мужчину. От полученных ранений пострадавший погиб на месте. Вскоре иномарку с номерами на черном фоне правоохранители нашли в центре города. Причастными к смерти львовянина оказались участники местной организованной преступной группы 1973 и 1983 рождения, один из которых является киллером этой ОПГ ", - сообщили в полиции.

Подозреваемым удалось выехать за пределы Украины. Впоследствии правоохранительные органы Украины объявили их в международный розыск.

"В ходе проведенных мероприятий полицейские установили, что один из разыскиваемых скрывается от следствия на территории Италии. Совместными усилиями украинских и итальянских правоохранителей беглеца задержали возле города Неаполь ", - говорится в рапорте правоохранителей.

В феврале 2019 года члена организованной преступной организации экстрадировали в Украину. В июне этого же года обвинительный акт в отношении него было направлено в суд.

На след второго подозреваемого, который непосредственно расстрелял мужчину, вышли оперативники стратегических расследований. Мужчина под другим именем жил в Яремче Ивано-Франковской области. Он и был задержан в ходе спецоперации.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в п.12 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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