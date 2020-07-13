В ВСУ назвали имя военного, погибшего 13 июля в зоне ООС во время обстрела
13 июля, 2020, 16:40
13 июля в результате обстрела оккупантов возле села Славное Донецкой области погиб солдат 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Чумаченко
Об этом сообщила пресс-служба воинской части.
"В результате прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий части солдат Чумаченко Евгений Александрович", - говорится в сообщении 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Военному было 32 года. Евгений жил в Измаиле и Арцизе Одесской области.
Был женат, остались двое детей.
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-