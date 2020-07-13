 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ назвали имя военного, погибшего 13 июля в зоне ООС во время обстрела

В ВСУ назвали имя военного, погибшего 13 июля в зоне ООС во время обстрела


фото: facebook.com/79AMBUA
13 июля в результате обстрела оккупантов возле села Славное Донецкой области погиб солдат 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Чумаченко

Об этом сообщила пресс-служба воинской части.

"В результате прицельного вражеского обстрела позиций украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий части солдат Чумаченко Евгений Александрович", - говорится в сообщении 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Военному было 32 года. Евгений жил в Измаиле и Арцизе Одесской области.

Был женат, остались двое детей.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать