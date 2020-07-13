В США экс-прокурора Мюллера могут вызвать в Сенат для дачи показаний по расследованию вмешательства РФ в выборы

13 июля, 2020, 16:30

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в Сенат могут пригласить бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование относительно вмешательства РФ в выборы президента США 2016 года

По словам Грэма, причиной может стать статья в Washington Post, в которой Мюллер рассказал о деталях расследования, сообщает CNN.

"Демократы в судебном комитете сената ранее просили господина Мюллера предстать перед комитетом для дачи показаний по его расследованию. Этот запрос будет удовлетворен", - сообщил Грэм.

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера установило, что Москва вмешалась в президентские выборы в США с помощью хакерских атак и распространения дезинформации, чтобы поддержать кандидатуру Трампа. В рамках этой линии были осуждены несколько бывших участников избирательной кампании Трампа.

В частности окружной суд Вашингтона приговорил Роджера Стоуна к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний в Конгрессе США и за попытки повлиять на свидетеля. Это один из самых строгих приговоров для приближенных к Трампу лиц, которые фигурировали в расследовании спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Президент США назвал это решение "несправедливым".