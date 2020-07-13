В человеческом организме обнаружили вещества, способные убивать клетки рака

13 июля, 2020, 23:00

Исследователи обнаружили естественную кислоту, которая может уничтожать клетки рака

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из университета штата Вашингтон, опубликованные на портале Medical Express, передает Укринформ.

"Биологи исследовали недавно обнаруженный механизм фероптоз, который отвечает за смерть клеток в злокачественных образованиях. В рамках экспериментов с круглыми червями и человеческими клетками ученые выяснили, что естественная жирная кислота может запускать фероптоз и уничтожать раковые клетки", - говорится в сообщении.

Эта кислота - в небольших количествах есть в человеческом организме.

"Если бы вы могли доставить DGLA непосредственно в раковые клетки, это могло бы способствовать фероптозу и привести к гибели опухолей", - объясняет автор исследования Дженнифер Уоттс

По ее словам, исследования фероптоза с помощью DGLA может предотвратить гибель клеток.

Биологи проанализировали влияние жирной кислоты на одном из типов круглых червей или нематодов - Caenorhabditis elegans: в рацион червей добавили бактерии с DGLA, после чего ученые подтвердили запуск фероптоза и последующую смерть клеток из-за накопления в них перекиси железа и липидов.

После этого исследователи подвергли действию жирной кислоты раковые клетки из организма человека. В этом случае ученые также наблюдали активацию механизма фероптоза и подавление раковых клеток.

Авторы открытия предполагают, что в дальнейшем этот механизм можно будет использовать для терапии онкологических и других заболеваний.

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