В Одесской области объявлено штормовое предупреждение: людей призывают по возможности оставаться в помещениях
Об этом сообщила прес-служба патрульной полиции Одесской области.
Отмечается, что по прогнозам Гидрометцентра, в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий, а именно - значительное усиление ветра, дожди и шторм.
Полицейские просят жителей региона максимально ограничить передвижения по городу.
"В связи с усилением порывистого ветра обращаемся к жителям города с настоятельной просьбой:
максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы ", - говорится в сообщении.
Пожилым людям, беременным женщинам и детям в полиции рекомендовали максимально ограничить пребывание на улице.
"Будьте бдительны и не оставляйте транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, поскольку в результате непогоды возможно падение веток и кабелей", - говорится в сообщении.
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