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Espreso.tvОбществоВ ближайшем будущем возвращения "нормальной" жизни не будет, - глава ВОЗ

В ближайшем будущем возвращения "нормальной" жизни не будет, - глава ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что ситуация с коронавирусом ухудшается

Об этом сообщил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает РБК-Украина.

"Нам необходимо достичь устойчивой ситуации, когда мы будем иметь адекватный контроль над этим вирусом, не ограничивая полностью свою жизнь. Или прыгать от блокировки до блокировки; что имеет чрезвычайно пагубное влияние на общество. В обозримом будущем возврата к старой "нормальной" жизни не будет . Но есть дорожная карта к ситуации, когда мы можем контролировать болезнь и продолжать жить ", - сказал глава ВОЗ.

Ситуация с коронавирусом разделила страны на 4 типа:

  1. Страны, которые подготовились и быстро справились с первыми случаями коронавируса, и как результат - избежали больших вспышек.
  2. Страны, в которых произошли вспышки, но их руководство приняло ситуацию под контроль, позволяющий сейчас постепенно открывать границы и восстанавливать экономические процессы.
  3. Страны, которые преодолели пик коронавируса, однако на этапе ослабления карантина там возникли новые вспышки заболеваний. Причинами называются не применения или невыполнения карантинных мероприятий.
  4. Страны, в которых наблюдается интенсивная передача вируса.
  • Всемирная организация здравоохранения за прошедшие сутки зафиксировала 230 370 новых случаев коронавируса, что стало рекордным числом суточной заболеваемости.
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