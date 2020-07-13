Украинский боец UFC отказался от своего дебютного боя
13 июля, 2020, 17:15
Украинский боец Александр Доскальчук отказался от участия в своем дебютном бою в UFC против канадца Малкольма Гордона
Об этом сообщает sport.ua .
Поединок должен был состояться 18 июля на Бойцовском острове в Абу-Даби, ОАЭ. Украинец снялся с боя из-за проблем со здоровьем.
Канадец Малкольм Гордон, который должен был встретиться с Доскальчуком, теперь выйдет в Октагон против новичка UFC Амира Албази.
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