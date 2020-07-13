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Espreso.tvСпортУкраинский боец UFC отказался от своего дебютного боя

Украинский боец UFC отказался от своего дебютного боя


фото: xsport.ua
Украинский боец Александр Доскальчук отказался от участия в своем дебютном бою в UFC против канадца Малкольма Гордона

Об этом сообщает sport.ua .

Поединок должен был состояться 18 июля на Бойцовском острове в Абу-Даби, ОАЭ. Украинец снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Канадец Малкольм Гордон, который должен был встретиться с Доскальчуком, теперь выйдет в Октагон против новичка UFC Амира Албази.

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