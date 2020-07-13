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Espreso.tvОбществоУбийство Старицкого: экс-министру Кожаре продлили арест до конца августа

Убийство Старицкого: экс-министру Кожаре продлили арест до конца августа


фото: Укрінформ
Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в более 14 млн грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре

Об этом сообщает "Укринформ ".

"Следственный судья, рассмотрев ходатайство о продлении срока содержания под стражей Кожары, постановил: ходатайство - удовлетворить, продлить срок содержания под стражей подозреваемого Кожара до 25 августа 2020 года. Определить залог в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн", - говорится в решении суда.

Сам Кожара во время заседания заявлял, что он не совершал преступления, которое ему инкриминируется.

"Погиб один из самых близких мне человек, мой друг. Я своего товарища всегда поддерживал, и у меня не могло существовать никаких мотивов по планированию и совершению такого преступления", - отметил экс-министр.

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