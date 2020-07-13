Убийство Старицкого: экс-министру Кожаре продлили арест до конца августа
Об этом сообщает "Укринформ ".
"Следственный судья, рассмотрев ходатайство о продлении срока содержания под стражей Кожары, постановил: ходатайство - удовлетворить, продлить срок содержания под стражей подозреваемого Кожара до 25 августа 2020 года. Определить залог в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн", - говорится в решении суда.
Сам Кожара во время заседания заявлял, что он не совершал преступления, которое ему инкриминируется.
"Погиб один из самых близких мне человек, мой друг. Я своего товарища всегда поддерживал, и у меня не могло существовать никаких мотивов по планированию и совершению такого преступления", - отметил экс-министр.
- Напомним, 21 февраля в здании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
- 22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в доме экс-главы МИД Леонида Кожары с самоубийства на умышленное убийство.
- 4 марта в доме Кожара провели следственный эксперимент .
- 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала экс-главу МИД Леонида Кожару.
- 1 апреля адвокаты экс-министра иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании экс-министра Леонида Кожары под стражей.
- 18 мая суд уменьшил сумму залога до 2,1 млн грн.
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Кожара вышел из СИЗО после внесения всей суммы залога 21 мая.
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Однако, в июне суд повторно его арестовал.
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